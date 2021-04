Cagliari – Parma 4-3 | Cerri in extremis firma tre punti pesantissimi

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 17 aprile 2021) Potevano essere treimportantissimi per ildi D’Aversa, ma la caparbietà delha dato i suoi frutti. Gaston Pereiro al 91? prima eal 94? hanno capovolto una gara in gran parte dominata dagli ospiti, passati in vantaggio con Pezzella e Kucka. Poco prima del fischio finale del primo tempo Pavoletti ha dimezzato lo svantaggio, ma Man ha subito risposto mettendo a segno la terza rete. Nel finale tutto viene stravolto, Pereiro ediventano i mattatori con due reti fulminee, incredibili e inaspettate. Come sono scese in campo le squadre? Semplici opta per un 3-5-2. Vicario tra i pali, Godin, Rugani e Carboni in difesa. A centrocampo quintetto formato da Zappa, Marin, Nainggolan, Dunca e Nandez. In avanti Pavoletti e Joao Pedro. D’Aversa risponde con un 4-3-3- Sepe ...