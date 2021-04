Cagliari | Cerri furioso dopo il gol | «Continuate a parlare» – FOTO

(Di sabato 17 aprile 2021)aver segnato il gol del definitivo 4-3 per ilha esultato in maniera rabbiosa e polemica: «» Albertoha regalato i tre punti almettendo dentro di testa il gol del definitivo 4-3. L’attaccante del– nato a Parma e cresciuto nel settore giovanile ducale – ha esultato in maniera rabbiosa e polemica., infatti, si è scagliato contro una telecamera urlando: «Non vi sento, non vi sento..ora». A fine partita, secondo quanto riportato da DAZN, l’attaccante è stato portato via negli spogliatoi perché era arrabbiatissimo. PAZZESCO ALLA SARDEGNA ARENAfa il 4-3 al 94' ...

...5 : bagna la 100° presenza con la maglia delcon un gol. Per poco non trova la doppietta personale. All. Semplici 7 : quando tutto sembrava andato pesca dal mazzo la carta. Capisce ...... 30' p.t Kucka (P), 39' p.t Pavoletti (C), 14' s.t Man (P), 21' s.t Marin (C), 45' s.t +2 Pereiro (C), 45' +5(C) Assist: 30' p.t Cornelius (P), 39' p.t Carboni (C), 45' +5 Pereiro (C)...Nel quarto anticipo della 31a giornata di Serie A, il Cagliari batte 4-3 il Parma dopo una pazzesca rimonta e continua a sperare nella salvezza, mentre i ducali sono quasi spacciati.Emozioni al Sardegna Arena: Parma in vantaggio fino a pochi minuti dalla fine, ma Pereiro pareggia e Cerri fa vincere il Cagliari ...