Cabrini e i tiri mancini | ' Decidono Dybala - Ilicic Ma terrei sempre CR7'

Advertising

UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Cabrini e i tiri mancini: “Decidono #Dybala-#Ilicic. Ma terrei sempre #Ronaldo”. #AtalantaJuve - Gazzetta_it : #Cabrini e i tiri mancini: “Decidono #Dybala-#Ilicic. Ma terrei sempre #Ronaldo”. #AtalantaJuve -

Ultime Notizie dalla rete : Cabrini tiri

Antonioè stato un terzino sinistro diciottenne dell'Atalanta come Matteo Ruggeri, che qualche volta corre in fascia per Gasp.in quel 1975 - 76 giocava in B a Bergamo, era già promesso alla Juve e in un'intervista diceva: 'Nella vita farò il perito agrario. Quando finirò la carriera, entrerò nella fattoria di mio ...In difesa Gentile,e Scirea fanno le prove da futuri campioni del Mondo, con Bellugi a ... ma nel secondo tempo, Nelinho e Dirceu, ancora conda lontano, ci castigano. Zoff viene messo ...Intervistato dal "QS", Antonio Cabrini, ex giocatore, tra le altre, della Juventus e della nostra nazionale, analizza il momento della società bianconera: "La Juve?Antonio Cabrini, storico difensore della Juventus, ha analizzato il momento della società bianconera e la scelta di puntare su Andrea Pirlo.