Bundesliga | il Bayern batte il Wolfsburg e sfrutta il passo falso del Lipsia | ora è a più 7

(Di sabato 17 aprile 2021) Si sono concluse le sfide didelle 15.30, valide per la 29a giornata: poker del Friburgo contro lo Schalke 04, sempre più ultimo in classifica. Stesso risultato per il Borussia Moenchengladbach contro l’Eintracht Francoforte. IlMonaco ha vinto per 3-2 sul campo delndo al meglio il pari deldi ieri sera, ora l’undici di Flick è a più 7 su quello di Nagelsmann a cinque gare dal termine. Augusta-Arminia Bielefeld 0-0 Friburgo-Shalke 4-0 Borussia Monchengladbach-Eintracht Francoforte 4-0 Union Berlino-Stoccarda 2-1Monaco 2-3 Foto: sitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Nel secondo tempo Maximilian Philip si conferma incubo di Neuer (3 gol in stagione di cui 2 proprio al) riportando in partita i Lupi (2 - 3), i bavaresi però resistono agli assalti finali dei ...Sarà il primo allenatore di lingua non tedesca ad aggiudicarsi la. Nella stagione seguente a fine Marzo ilreduce di ben tre sconfitte consecutive, il Trap si darà alla stampa con ...(ANSA) - ROMA, 17 APR - Il Bayern Monaco batte in trasferta il Wolfsburg per 3-2, sul terreno della Volkswagen ...I bavaresi sudano (3-2) ma alla fine portano a casa punti preziosi per la conquista del titolo. Sconfitta dolorosa dell'Eintracht che spreca l'aggancio ai Lupi ...