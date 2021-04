Brividi Cagliari-Parma: Kurtic scoppia in lacrime, consolato da Joao Pedro e Semplici [FOTO] (Di sabato 17 aprile 2021) Emozioni, indicazioni per la lotta salvezza e lacrime, con il gesto di Joao Pedro con Kurtic che ha fatto il giro del web. Si è concluso l’anticipo serale della 31esima giornata del campionato di Serie A tra Cagliari e Parma, la sfida si è conclusa con un incredibile 4-3 che ha rilanciato i sardi verso la salvezza. Nei primi 31 minuti il risultato è già di 0-2 grazie ai gol di Pezzella e Kucka. I sardi rientrano in partita con la marcatura di Pavoletti. Nella ripresa il tris di Man. Un gol di Marin riapre ancora la sfida, in pieno recupero arrivano due clamorosi gol del Cagliari con Pereiro e Cerri. Al fischio finale Kurtic è scoppiato in lacrime, a consolarlo non sono stati i suoi compagni, ma due avversari: ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 17 aprile 2021) Emozioni, indicazioni per la lotta salvezza e, con il gesto diconche ha fatto il giro del web. Si è concluso l’anticipo serale della 31esima giornata del campionato di Serie A tra, la sfida si è conclusa con un incredibile 4-3 che ha rilanciato i sardi verso la salvezza. Nei primi 31 minuti il risultato è già di 0-2 grazie ai gol di Pezzella e Kucka. I sardi rientrano in partita con la marcatura di Pavoletti. Nella ripresa il tris di Man. Un gol di Marin riapre ancora la sfida, in pieno recupero arrivano due clamorosi gol delcon Pereiro e Cerri. Al fischio finaleto in, a consolarlo non sono stati i suoi compagni, ma due avversari: ...

Advertising

ParmaLiveTweet : Corriere dello Sport: 'Vlahovic come Chiesa. Cagliari-Parma da brividi' - PreduRuju : @gringoserra78 Vuoi mettere i brividi per Cagliari - Ascoli obbiettivo play off il prossimo anno?! -

Ultime Notizie dalla rete : Brividi Cagliari Cicchitto (ReL): un avviso di garanzia comunicato ai giornali può distruggere la vita di una persona' AgenPress. 'Il tentato suicidio della dottoressa Boda fa comunque venire i brividi nella schiena perché ai delinquenti incalliti un avviso di garanzia e una perquisizione fa ...di Moroni e di Cagliari e ...

Corruzione, Fabrizio Cicchitto (ReL): Boda, tentativo di suicidio fa rabbrividire, necessaria commissione d'inchiesta AgenPress . 'Il tentato suicidio della dottoressa Boda fa comunque venire i brividi nella schiena perché ai delinquenti incalliti un avviso di garanzia e una perquisizione fa ...di Moroni e di Cagliari ...

Brividi Cagliari-Parma: Kurtic scoppia in lacrime, consolato da Joao Pedro e Semplici [FOTO] CalcioWeb Vittoria di cuore Il cuore del Cagliari più forte di tutto: della paura, degli errori, della disperazione che ad un certo punto avrebbe attanagliato qualsiasi squadra, con l'abisso della B più vicino. 4-3 sul Parma nel ...

SAS-FIO, La Viola crolla al Mapei 3-1: che brividi ora Brutto e pesantissimo ko per la Fiorentina che al Mapei Stadium contro il Sassuolo crolla nella ripresa per 3-1 dopo il vantaggio al 31’ di Bonaventura e adesso trema, in attesa di sapere ...

AgenPress. 'Il tentato suicidio della dottoressa Boda fa comunque venire inella schiena perché ai delinquenti incalliti un avviso di garanzia e una perquisizione fa ...di Moroni e die ...AgenPress . 'Il tentato suicidio della dottoressa Boda fa comunque venire inella schiena perché ai delinquenti incalliti un avviso di garanzia e una perquisizione fa ...di Moroni e di...Il cuore del Cagliari più forte di tutto: della paura, degli errori, della disperazione che ad un certo punto avrebbe attanagliato qualsiasi squadra, con l'abisso della B più vicino. 4-3 sul Parma nel ...Brutto e pesantissimo ko per la Fiorentina che al Mapei Stadium contro il Sassuolo crolla nella ripresa per 3-1 dopo il vantaggio al 31’ di Bonaventura e adesso trema, in attesa di sapere ...