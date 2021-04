Brando Giorgi rompe il silenzio dopo l’abbandono dell’Isola dei famosi | ecco cos’ha | “Sarò operato” FOTO

(Di sabato 17 aprile 2021) Nel corso della puntata di ieridei, Ilary Blasi ha annunciato il ritiro necessario didal reality show incentrato sulla sopravvivenza. L’attore ha avuto un incidente all’occhio, pertanto, è stato costretto dai medici ad andare via. Il popolo del web è molto in ansia per lui, specie perché durante la messa L'articolo proviene da KontroKultura.

Una serie di addii ha caratterizzato l'ultima puntata dell'Isola dei famosi. Per motivi diversied Elisa Isoardi hanno abbandonato il reality. La comunicazione è stata data dall'inviato Massimiliano Rosolino che, in apertura di puntata, ha dichiarato: 'C'è una notizia molto ...Solo giovedì, Ilary Blasi ha dovuto annunciare l' abbandono di due naufraghi che si erano già distinti come dei veri e propri leader:e Elisa Isoardi . Entrambi hanno riscontrato delle ...In seguito al ritiro da "L'Isola dei Famosi", Brando Giorgi, attraverso il suo profilo Instagram, informa i suoi followers sul suo stato di salute.Secondo il sito "Giornalettismo", con un articolo scritto da Gabriele Parpiglia, per l'ingresso di Ignazio Moser a "L'isola dei famosi" mancherebbe solo l'ufficialità ...