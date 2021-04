Botto Leclerc, ma questa Ferrari migliora (Di sabato 17 aprile 2021) di Leo Turrini Imola non perdona. Nemmeno se ti chiami Charles Leclerc. Questo circuito ha fatto la storia della Formula Uno ed è sempre un esame di laurea, per chi di mestiere fa il pilota. Succede, ... Leggi su quotidiano (Di sabato 17 aprile 2021) di Leo Turrini Imola non perdona. Nemmeno se ti chiami Charles. Questo circuito ha fatto la storia della Formula Uno ed è sempre un esame di laurea, per chi di mestiere fa il pilota. Succede, ...

Ultime Notizie dalla rete : Botto Leclerc Botto Leclerc, ma questa Ferrari migliora Del tipo: sei bravo? E allora dimostramelo! Leclerc non si sottrae alla tentazione. Pigia sull'... Il botto, che interrompe di una manciata di minuti le prove, ha una causa ben precisa, subito ammessa ...

Leclerc, che botto! Guarda come è andato a muro nelle libere 2 Incidente, per fortuna senza conseguenze, per Charles Leclerc, pilota della Ferrari, nella parte finale delle libere 2 del Gp dell'Emilia Romagna a Imola. Il ferrarista è andato a sbattere contro il muro

Botto Leclerc, ma questa Ferrari migliora Sainz ieri col quarto tempo, Charles quinto e poi sbatte alla Rivazza: "Scusate, ho esagerato". Le Mercedes già davanti a tutti ...

GP Emilia Romagna, Sainz: "Voglio spingermi oltre i limiti a Imola" Senza di loro non è lo stesso, non come me lo immaginavo un anno e mezzo fa prima del covid. GP Emilia Romagna FP2: l'incidente di Leclerc SEQUENZA. Leclerc: 'Prestazione ottima anche con qualche sbav ...

