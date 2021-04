Bosnia | presidente croato Milanovi? | pericoloso piano revisione confini Balcani

(Di sabato 17 aprile 2021) Il presunto documento per ridisegnare l'ex Jugoslavia viene attribuito al premier sloveno Janša, che smentisce

Regione balcanica. Ilcroato Zoran Milanovi ha definito irresponsabile e pericoloso il presunto piano di divisione della- Erzegovina e la revisione dei confini nei Balcani. Piano, arrivato a Bruxelles, ...... vi s'ipotizza nientemeno che lo smembramento dellaErzegovina, il collage di tre etnie nato dalla più spaventosa delle guerre balcaniche. Preparato il 5 marzo, dopo una visita del...Perotti: “Ma c’è ancora la possibilità di farlo, se lo si vuole”. L’iniziativa politico-culturale dello scrittore-marinaio e di Progetto Mediterranea ha una svolta simbolica: i pacchi con il vessillo ...Un documento non ufficiale, su carta non intestata, circola al Consiglio europeo: è un’ipotesi di smembramento della Bosnia. Per rivedere gli accordi di Dayton del 1995 ...