Boniek | “Roma alla pari dello United | Fonseca è un buon tecnico”

Leggi su sportface

(Di sabato 17 aprile 2021) Il presidente della federcalcio polacca, Zibi’, è intervenuto a ‘Campioni del mondo’ su Rai Radio2 e ha espresso la sua opinione sulla sua ex squadra, la, che dovrà affrontare il Manchesternella semifinale di Europa League. “Loè una squadra forte però non mi sembra nettamente migliore della. Anzi: se tutti i giocatori distanno bene, e restano concentrati, si gioca. Inoltre avere la prima gara fuori è importante, laha calciatori adatti al contropiede”. In occasione della finale a Danzica ci sarà il pubblico sugli spalti: “E’ una certezza che ci sarà, ma non lo diciamo in maniera ufficiale perchè stiamo vedendo quanti saranno ammessi. Tra due settimane sarà ...