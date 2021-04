Bologna-Spezia, Italiano: “Loro ricchi di qualità. Salvezza conquistata? Non dobbiamo pensarlo” (Di sabato 17 aprile 2021) “Il Bologna è una squadra ricca di qualità, che gioca un calcio aggressivo e che in casa è capace di ottenere risultati importanti anche contro squadre della parte alta della classifica, abbiamo preparato bene la partita e lavorato con attenzione, consci che sarà una gara molto difficile, da affrontare con grande attenzione”. Sono queste le parole di Vincenzo Italiano in vista della trasferta del Dall’Ara contro il Bologna. Di seguito le sue dichiarazioni complete. SULLA FORMA DELLA SQUADRA – “La vittoria con il Crotone, per come è maturata, è un segnale importante e vuol dire che abbiamo costruito una mentalità importante partita dopo partita e questo è un grande merito che va dato a tutti i ragazzi”. SULLA Salvezza – “Salvezza già ... Leggi su sportface (Di sabato 17 aprile 2021) “Ilè una squadra ricca di, che gioca un calcio aggressivo e che in casa è capace di ottenere risultati importanti anche contro squadre della parte alta della classifica, abbiamo preparato bene la partita e lavorato con attenzione, consci che sarà una gara molto difficile, da affrontare con grande attenzione”. Sono queste le parole di Vincenzoin vista della trasferta del Dall’Ara contro il. Di seguito le sue dichiarazioni complete. SULLA FORMA DELLA SQUADRA – “La vittoria con il Crotone, per come è maturata, è un segnale importante e vuol dire che abbiamo costruito una mentalità importante partita dopo partita e questo è un grande merito che va dato a tutti i ragazzi”. SULLA– “già ...

