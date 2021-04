Bologna-Spezia (18 aprile ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di sabato 17 aprile 2021) A dodici minuti dalla fine della gara con il Crotone, sotto di un gol, per lo Spezia si prospettava una sconfitta che avrebbe complicato i piani salvezza. Invece Maggiore e Erlic in tre minuti a cavallo del novantesimo hanno ribaltato il risultato e regalato a Italiano quella che potrebbe essere la vittoria che permette ai InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di sabato 17 aprile 2021) A dodici minuti dalla fine della gara con il Crotone, sotto di un gol, per losi prospettava una sconfitta che avrebbe complicato i piani salvezza. Invece Maggiore e Erlic in tre minuti a cavallo del novantesimo hanno ribaltato il risultato e regalato a Italiano quella che potrebbe essere la vittoria che permette ai InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

CarolRadull : Fixtures Premier League Arsenal vs. Fulham 3.30pm Manchester Utd vs. Burnley 6pm Serie A Milan vs. Genoa 1.30p… - repubblica : ?? Calcio, serie A: Milan-Genoa 2-1. Alle 15 Atalanta-Juventus, Bologna-Spezia e Lazio- Benevento - GoalItalia : Le formazioni ufficiali di #BolognaSpezia Giocano Svanberg e Leo Sena ?? - TUTTOJUVE_COM : Bologna - Spezia e Lazio - Benevento: le formazioni ufficiali - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - Bologna-Spezia, le formazioni ufficiali -