Bologna | Mihajlovic | “Saputo? Meglio tardi che mai Finalmente è arrivato Draghi”

(Di sabato 17 aprile 2021) “Il ritorno di? Non vorrei affrontare nessun argomento con lui domani, perché domani l’unico argomento è lo Spezia. Siamo tutti concentrati sulla partita perché ok le prestazioni, ma abbiamo bisogno di punti e bisogna vincere, giocando bene o male, non mi interessa. Vogliamo mettere in cassaforte la salvezza. Poi dopo la partita vediamo cosa succederà”. Queste le parole dell’allenatore del, Sinisa, alla vigilia del match contro lo Spezia valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. “Sono 14 mesi chemanca, quindi dopo ovviamente si affronteranno alcuni discorsi – ha proseguitoin conferenza stampa – Dispiace a tutti che si mancato per così tanto tempo, ma ha avuto i suoi buoni motivi. Comunque...

Sinisa, come sempre, non lesina pensieri anche sull'extracalcio. E sul calcio racconta che con lo Spezia 'conta vincere, solo vincere. Visto che nelle ultime due partite abbiamo giocato ...Commenta per primo L'allenatore delSinisaha presentato in conferenza stampa la partita di domani contro lo Spezia: 'Siamo tutti concentrati sulla partita perché vanno bene le prestazioni, ma abbiamo bisogno di punti ...Il tecnico ha partato alla vigilia della gara contro lo Spezia: "Conta solamente vincere. Gli stadi che riaprono? Per fortuna è arrivato Draghi" ...Bologna-Spezia è una sfida valida per la 31ª giornata: tutto sul match del Renato Dall'Ara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.