Blitz in azienda agricola del Casertano, sequestrati 33 kg di marijuana e una serra (Di sabato 17 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Trentatre chili di marijuana, con 550 piantine che a coltivazione terminata avrebbero dato quasi una tonnellata di sostanza stupefacente, e circa mezzo chilo di cocaina, sono stati sequestrati dai carabinieri tra il comune di Pratella, nell'Alto-Casertano, e quello molisano di Pettoranello del Molise (Isernia); al termine dell'operazione sono stati arrestati una coppia di coniugi, lui di 39 anni, finito in carcere, e la moglie 37enne posta ai domiciliari. Il Blitz antidroga è scattato quando i carabinieri della Compagnia di Piedimonte Matese hanno notato movimenti sospetti in un'azienda agricola di Pratella, località Roccavecchia; hanno quindi sorpreso due coniugi del posto che spostavano tre bidoni in materiale plastico a tenuta stagna da un capannone ad ...

