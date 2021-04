Billie Jean King Cup | Martina Trevisan | “Decisiva la capacità di soffrire” Elisabetta Cocciaretto | “Più tensione nel giocare per prima”

(Di sabato 17 aprile 2021) Romania-Italia 0-2. Questo il punteggio dopo lagiornata dei playoff diCup, con le azzurre ora vicine a poter rientrare nel tabellone delle qualificazioni per le Finals 2022, di fatto un po’ quello che era il vecchio World Group di Fed Cup (allargato in questo caso, visto che per più di 10 anni è stato diviso in due).hanno sconfitto Irina Bara e Mihaela Buzarnescu, e soprattutto il secondo match ha avuto i veri crismi della battaglia, dalla quale la toscana è uscita vincitrice dopo tre ore. Queste le parole dia SuperTennis: “In effetti è stata una bella lotta, con tante emozioni, anchedella partita avevo una ...

ROMANIA - Nella città di Cluj , per i play off dellaKing Cup, quest'oggi è andato in scena il 2 - 0 inferto alla Romania dalle portacolori azzurre , con quota parte del successo afferente alle terre di casa nostra. A servire la causa ...L'Italia è in vantaggio per 2 - 0 sulla Romania al termine della prima giornata della sfida valida per i playoff dellaKing Cup by BNP Paribas, in corso sul veloce indoor della Sala Polivalenta a Cluj (live su SuperTennis) e che mette in palio un posto nei preliminari del tabellone 2022. Impresa Trevisan ? ...Romania-Italia 0-2. Questo il punteggio dopo la prima giornata dei playoff di Billie Jean King Cup, con le azzurre ora vicine a poter rientrare nel tabellone delle qualificazioni per le Finals 2022, d ...Sport in tv oggi, sabato 17 aprile. Tutto lo sport di oggi, quando e dove seguirlo. Serie A, tennis, golf, rugby, NBA e Serie B. Tutti gli eventi.