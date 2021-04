Billie Jean King Cup 2021 | Jasmine Paolini ed Elena Gabriela Ruse in campo per il terzo singolare

Leggi su oasport

(Di sabato 17 aprile 2021) Doppia sostituzione nelle file della Romania e dell’Italia per quel che riguarda ildel playoff diCup, con le azzurre avanti 0-2 nel confronto in corso di svolgimento a Cluj-Napoca e che si concluderà oggi a porte chiuse. Tathiana Garbin, infatti, ha deciso di non far scendere inMartina Trevisan, dopo le tre ore di ieri contro Mihaela Buzarnescu, e ha invece scelto di far esordire nel confronto, che nella prima giornata non è scesa in. Allo stesso modo, Monica Niculescu ha effettuato il cambio tra Irina Bara, che ieri non è stata all’altezza di Elisabetta Cocciaretto, ed, anche lei al debutto in questo ...