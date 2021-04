Billie Jean King Cup 2021, Elisabetta Cocciaretto: “Siamo un grande gruppo, meritiamo di andare alle Finals 2022” (Di sabato 17 aprile 2021) Resteranno scolpite nella memoria di Elisabetta Cocciaretto le date venerdì 16 e sabato 17 aprile, nelle quali l’azzurra, nel corso dei Play-Off della Billie Jean King Cup 2021, ha regalato all’Italia due dei tre punti con cui le ragazze di Tathiana Garbin hanno battuto la Romania in trasferta per 1-3. Subito dopo la vittoria odierna, che ha dato il punto decisivo all’Italia, Elisabetta Cocciaretto ha parlato al sito federale, mostrando tutta la sua felicità: “Ho cominciato un po’ tesa e per tutta la partita sono stata abbastanza contratta, senza essere sempre aggressiva come avrei dovuto e senza riuscire ad esprimere appieno il mio gioco, con alti e bassi. La mia avversaria è rimasta attaccata ad ogni punto, per cui nei momenti importanti ho cercato ... Leggi su oasport (Di sabato 17 aprile 2021) Resteranno scolpite nella memoria dile date venerdì 16 e sabato 17 aprile, nelle quali l’azzurra, nel corso dei Play-Off dellaCup, ha regalato all’Italia due dei tre punti con cui le ragazze di Tathiana Garbin hanno battuto la Romania in trasferta per 1-3. Subito dopo la vittoria odierna, che ha dato il punto decisivo all’Italia,ha parlato al sito federale, mostrando tutta la sua felicità: “Ho cominciato un po’ tesa e per tutta la partita sono stata abbastanza contratta, senza essere sempre aggressiva come avrei dovuto e senza riuscire ad esprimere appieno il mio gioco, con alti e bassi. La mia avversaria è rimasta attaccata ad ogni punto, per cui nei momenti importanti ho cercato ...

Advertising

SuperTennisTv : ???? Elisabetta Cocciaretto sconfigge Buzarnescu 7-5 7-6: l'Italia è alle quali per le Finals della Billie Jean King… - zazoomblog : Billie Jean King Cup 2021 Tathiana Garbin: “Sono contenta di come stiamo costruendo la squadra con un affiatamento… - TiebreaktennisI : Billie Jean King Cup 2021: l’Italia vince per 3-1 la sfida con la Romania - TennisWorldit : Billie Jean King Cup - L'Italia batte la Romania e vola nel tabellone 2022 - apicella57 : RT @federtennis: ???? Vittoria Italia!! Le azzurre guidate da Tathiana Garbin si aggiudicano la sfida contro la Romania 3-1 e accedono alle… -