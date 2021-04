Billie Jean King Cup 2021 | decise le prime otto partecipanti alle Qualificazioni 2022

(Di sabato 17 aprile 2021) Si è chiusa oggi la due giorni di gare dei Play-Off dellaCup, che hanno visto affrontarsi leNazioni perdenti delle2020 e leNazioni promosse dai gruppi zonali del Gruppo I 2020. Levincenti sono passatedel, in cui affronterannodelle dodici formazioni che parteciperannoFinali, per giocarsi l’accessoFinali(a cui accedono di diritto le quattro semifinaliste dell’edizione), mentre leperdenti giocheranno nei gruppi zonali del Gruppo I. Andiamo a ...

Elisabetta Cocciaretto sconfigge Buzarnescu 7-5 7-6: l'Italia è alle quali per le Finals della Billie Jean King Cup. Vittoria Italia!! Le azzurre guidate da Tathiana Garbin si aggiudicano la sfida contro la Romania 3-1 e accedono alle Finals.

L'Italia ha conquistato le fasi finali della Fed Cup 2022 transitando per laKing, e sul risultato azzurro pesa in maniera determinante la prestazione della nostra giovane conterranea. ...L'Italia torna tra le grandi dellaKing Cup che con una nuova formula prende il posto della Fed Cup. La squadra azzurra capitanata da Tathiana Garbin ha sconfitto 3 - 1 la Romania nella sfida valida per i playoff sul veloce ...Resteranno scolpite nella memoria di Elisabetta Cocciaretto le date venerdì 16 e sabato 17 aprile, nelle quali l'azzurra, nel corso dei Play-Off della Billie Jean King Cup 2021, ha regalato all'Italia ...La seconda giornata dei Play-Off della Billie Jean King Cup 2021 di tennis, che hanno visto affrontarsi, sul veloce indoor di Cluj-Napoca, le padrone di casa della Romania e l'Italia, si è chiusa con ...