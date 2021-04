Belgio | Charleroi-Eupen posticipata | tifosi in campo per protesta

(Di sabato 17 aprile 2021)rinviata di mezz’ora. Il match, valevole per la trentaquattresima giornata del campionato belga di Jupiler League 2020/2021, sarebbe dovuto iniziare alle ore 18:30 di sabato 17 aprile, ma le proteste deihanno costretto al rinvio. I supporter della squadra locale hanno infatti bloccato la circolazione stradale, per poi fare il loro ingresso nello stadio nonostante la partita fosse a porte chiuse. Il motivo di tanto movimento? L’insoddisfazione per la stagione al di sotto delle aspettative del. Proprio per questo, in segno di, ihanno occupato ilper ore, allontanandosi solo dopo il discorso di Mehdi Bayat, che è riuscito a far rientrare la situazione. SportFace.

