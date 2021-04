Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, svelato il perché non si sposano: c’entra De Martino (Di sabato 17 aprile 2021) Saltano le nozze tra Belen e Antonino: il motivo Ormai mancano pochi mesi e Belen Rodriguez diventerà madre per la seconda volta. La modella argentina metterà alla luce una bambina procreata con il fotografo e hair stilyst Antonino Spinalbese. Nelle ultime settimane, inoltre, sul web e sui giornali di gossip e pettegolezzi è circolata con L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di sabato 17 aprile 2021) Saltano le nozze tra: il motivo Ormai mancano pochi mesi ediventerà madre per la seconda volta. La modella argentina metterà alla luce una bambina procreata con il fotografo e hair stilyst. Nelle ultime settimane, inoltre, sul web e sui giornali di gossip e pettegolezzi è circolata con L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

lillydessi : Il trucco occhi e sopracciglia di Belén rivelato dalla sua make up artist - Vanity Fair Italia - Affaritaliani : Belen Rodriguez, via il reggiseno e foto col pancione alle Maldive. Eccole - zazoomblog : Belen Rodriguez come Madre Natura: pancione in mostra sotto la doccia - #Belen #Rodriguez #Madre #Natura: - KrisSn : RT @VanityFairIt: La showgirl, al sesto mese di gravidanza, ha voluto dedicare dalle Maldive un post al compagno: «Tu mi hai fatto del bene… - zazoomblog : Belen Rodriguez incinta si mostra completamente nuda divina sotto la doccia - #Belen #Rodriguez #incinta #mostra… -