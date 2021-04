Beffa Bagnaia: è Quartararo il pole man del Portogallo (Di sabato 17 aprile 2021) Grande caos nel sabato portoghese. Le qualifiche vengono ribaltate dalla race direction che analizzate le immagini punisce alcuni piloti. Le cadute di Zarco prima e Oliveira poi impediscono a Bagnaia e Vinales di riuscire a mettere in pista neppure 1 giro valido. I tempi fatti registrare vengono infatti cancellati dalla direzione gara perché ottenuti in regime di bandiera gialla. Il torinese della Ducati si vede così soffiare la pole position ottenuta “sul campo” con un tempo a dir poco spettacolare. È Quartararo ad ottenere la pole nelle qualifiche di Portimao davanti a Rins e Zarco. Marquez al rientro partirà in seconda fila dalla 6a casella. Qualifiche Portimao: I risultati Nel pazzo sabato di Portimao è Quartararo a prendersi una pole a dire il vero non meritata. Lo fa ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 17 aprile 2021) Grande caos nel sabato portoghese. Le qualifiche vengono ribaltate dalla race direction che analizzate le immagini punisce alcuni piloti. Le cadute di Zarco prima e Oliveira poi impediscono ae Vinales di riuscire a mettere in pista neppure 1 giro valido. I tempi fatti registrare vengono infatti cancellati dalla direzione gara perché ottenuti in regime di bandiera gialla. Il torinese della Ducati si vede così soffiare laposition ottenuta “sul campo” con un tempo a dir poco spettacolare. Èad ottenere lanelle qualifiche di Portimao davanti a Rins e Zarco. Marquez al rientro partirà in seconda fila dalla 6a casella. Qualifiche Portimao: I risultati Nel pazzo sabato di Portimao èa prendersi unaa dire il vero non meritata. Lo fa ...

