Beautiful anticipazioni oggi 17 aprile | Sally è preoccupata per la sua salute

Leggi su solodonna

(Di sabato 17 aprile 2021) Quali eventi svela la trama di questa nuova puntata della soap”” di17:Il problema più importante perè la sua, Flo dovrà dare del tempo a Wyatt,si reca in ospedale In questo episodio didel 17, Perè un momento difficile ha problemi sul lavoro e problemi in amore ma il più importante è la sua, Flo sa che Articolo completo: dal blog SoloDonna