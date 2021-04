Beautiful | anticipazioni americane | Bill proteggerà Liam ad ogni costo

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 17 aprile 2021) Ledimostrano che ci sarà un omicidio e che il colpevole sembra essere. A perdere la vita sarà Vinny Walker, il caro amico di Thomas Forrester. Il giovane Forrester ucciderà per caso Vinny edeciderà in pochi secondi che deve proteggere suo figlio. Poco dopo in ospedale sopraggiunge Finn che riconoscerà il cadavere proprio mentreera intenzionato a nascondere la salma. Che cosa accadrà a questo punto della vicenda? Per voi di seguito maggiori dettagli sulle puntate future della soap americana., tramevuole nascondere la morte di Vinny Vinny è morto, il suo corpo senza vita è stato rinvenuto sul ciglio di una strada. Thomas è sempre stato un suo amico, ma dopo ...