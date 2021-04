Beatrice Marchetti | tutto sul fidanzato della modella naufraga – FOTO

Advertising

infoitcultura : Ecco chi è il fidanzato di Beatrice Marchetti de L'Isola dei Famosi - infoitcultura : Isola dei famosi: ecco chi è il fidanzato di Beatrice Marchetti - infoitcultura : Isola dei famosi, il fidanzato di Beatrice Marchetti si chiama Mathieu Magni - infoitcultura : Isola dei Famosi 2021, Awed ci prova con Beatrice Marchetti ma viene scaricato: “Io sono fidanzata…” - infoitcultura : Ecco chi sarebbe il fidanzato (misterioso) di Beatrice Marchetti -

Ultime Notizie dalla rete : Beatrice Marchetti

Consigliato per te - Isola dei Famosi: scoperto il nome del fidanzato segreto della bella naufraga. Ecco chi è Isola dei Famosi: la bella naufraga, che nelle ultime settimane abbiamo visto essere corteggiata dal naufrago Awed , in realtà ha un fidanzato ...Per dare un due di picche definitivo allo spasimante Awed, all'isola dei famosi,è stata 'costretta' a rivelare nella puntata del 15 aprile , di essere fidanzata e di non poter cedere per questo motivo alle avance dello youtuber. Il fidanzato di...Il nome del fidanzato di Beatrice Marchetti è Mathieu Magni: ecco il suo volto a seguire:. Nel frattempo proprio Beatrice Marchetti è finita in nomination contro Fariba. La modella si trova attualment ...In una sua storia su Instagram Antonella Elia, parlando de "L'isola dei famosi", ha voluto lanciare un duro attacco nei confronti della naufraga Valentina Persia ...