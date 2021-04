Beach volley, World Tour 2021 Cancun1. Rossi/Carambula e Lupo/Nicolai partono forte! (Di sabato 17 aprile 2021) Due vittorie molto importanti e una sconfitta attesa: questo il bilancio della prima parte della giornata di apertura del primo torneo 4 stelle in programma a Cancun in Messico per il contingente azzurro. Rossi/Carambula, la coppia su cui sono puntati gli occhi degli appassionati, a caccia della qualificazione a Tokyo 2021 (c’è bisogno di un paio di ottimi risultati) hanno superato in due set i padroni di casa Virgen/Ontiveros, Nicolai/Lupo hanno battuto al tie break con un evitabile brivido finale la coppia tedesca Harms/Thole, mentre Windisch/Cottafava, al debutto a questi livelli, si sono arresi in due set ai campioni del mondo russi Krasilnikov/Stoyanovskyi. Più che una partita, un romanzo quello che ha visto Lupo/Nicolai superare al tie break la coppia tedesca ... Leggi su oasport (Di sabato 17 aprile 2021) Due vittorie molto importanti e una sconfitta attesa: questo il bilancio della prima parte della giornata di apertura del primo torneo 4 stelle in programma a Cancun in Messico per il contingente azzurro., la coppia su cui sono puntati gli occhi degli appassionati, a caccia della qualificazione a Tokyo(c’è bisogno di un paio di ottimi risultati) hanno superato in due set i padroni di casa Virgen/Ontiveros,hanno battuto al tie break con un evitabile brivido finale la coppia tedesca Harms/Thole, mentre Windisch/Cottafava, al debutto a questi livelli, si sono arresi in due set ai campioni del mondo russi Krasilnikov/Stoyanovskyi. Più che una partita, un romanzo quello che ha vistosuperare al tie break la coppia tedesca ...

