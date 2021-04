Bayern Monaco | Flick annuncia l’addio | «A fine stagione rescinderò il contratto»

(Di sabato 17 aprile 2021) Hans-Dieterhato che alascerà la panchina delHans-Dieter, allenatore del, al termine della partita vinta contro il Wolfsburg per 3-2 hato che alascerà la panchina dei bavaresi. «Voglio rescindere il mioquest’estate, questo è un dato di fatto. Per me era importante che il team lo sapesse direttamente. Ne ho già parlato ai responsabili dopo l’uscita dalla Champions League questa settimana». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Scossone al Bayern Monaco. Hansi Flick ha annunciato pubblicamente la sua intenzione di lasciare il club al termine della stagione in corso. Dopo la vittoria per 2 - 3 contro il Wolfsburg, l'allenatore dei bavaresi ha dichiarato: "A fine stagione voglio rescindere il mio contratto. Era importante che la squadra lo sapesse direttamente. Ne ho già parlato ai responsabili dopo l'uscita dalla Champions League questa settimana". Dopo aver vinto una Bundesliga, una Champions League, un Mondiale per club ed una Supercoppa Europea, Hans - Dieter Flick annuncia ufficialmente il suo addio al Bayern Monaco.