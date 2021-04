Battuta d’arresto per Serena Rossi, non le era mai successo prima (Di sabato 17 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Dopo gli ottimi successi televisivi, subisce il primo colpo basso Serena Rossi. Il suo varietà di RaiUno, ‘Canzone Segreta’, ha subito l’incombente arrivo del nuovo programma di Pio e Amedeo, ‘Felicissima Sera’ su Canale 5. Il format condotto dall’attrice napoletana, infatti, durante la serata di ieri ha ottenuto solamente il 15,7% di share, per un totale di 3.644.000 spettatori. Canzone Segreta fino ad ora si è vista in onda con cinque puntate, con la prima che ha avuto il maggior numero di spettatori (4.168.000 con il 19,34% di share). Il duo foggiano è quindi arrivato come un ciclone, prendendosi una grandissima fetta di pubblico del venerdì sera, conquistando ben 4.070.000 spettatori, pari al 20,01% di share. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 17 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Dopo gli ottimi successi televisivi, subisce il primo colpo basso. Il suo varietà di RaiUno, ‘Canzone Segreta’, ha subito l’incombente arrivo del nuovo programma di Pio e Amedeo, ‘Felicissima Sera’ su Canale 5. Il format condotto dall’attrice napoletana, infatti, durante la serata di ieri ha ottenuto solamente il 15,7% di share, per un totale di 3.644.000 spettatori. Canzone Segreta fino ad ora si è vista in onda con cinque puntate, con lache ha avuto il maggior numero di spettatori (4.168.000 con il 19,34% di share). Il duo foggiano è quindi arrivato come un ciclone, prendendosi una grandissima fetta di pubblico del venerdì sera, conquistando ben 4.070.000 spettatori, pari al 20,01% di share. L'articolo proviene da Ante24.it.

