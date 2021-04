Basket Serie A, Milano piega la Virtus Bologna 94 - 84. Shields stratosferico (Di sabato 17 aprile 2021) Milano, 17 aprile 2021 " L' Armani AX Milano tiene viva la corsa al primo posto piegando 94 - 84 la Virtus Segafredo Bologna nell'anticipo di lusso del 28° turno del campionato di Serie A di Basket . ... Leggi su quotidiano (Di sabato 17 aprile 2021), 17 aprile 2021 " L' Armani AXtiene viva la corsa al primo postondo 94 - 84 laSegafredonell'anticipo di lusso del 28° turno del campionato diA di. ...

Ultime Notizie dalla rete : Basket Serie Basket Serie A, Milano piega la Virtus Bologna 94 - 84. Shields stratosferico Milano, 17 aprile 2021 " L' Armani AX Milano tiene viva la corsa al primo posto piegando 94 - 84 la Virtus Segafredo Bologna nell'anticipo di lusso del 28° turno del campionato di Serie A di basket . Un importante segnale di forza lanciato dai meneghini al Bayern Monaco in vista dei playoff di Eurolega che cominceranno la prossima settimana e sul quale c'è l'inconfondibile ...

Shields (35 punti) esalta l'Olimpia: la Virtus lotta ma deve arrendersi Bologna: Alibegovic 18, Belinelli e Teodosic 15 Leggi i commenti Basket: tutte le notizie 17 aprile 2021

