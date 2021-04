Basket | l’Olimpia Milano batte la Virtus Bologna nel big match di Serie A | decisivo un super Shields

Leggi su oasport

(Di sabato 17 aprile 2021) Il derby d’Italia numero 178 va al, che nell’anticipo della ventottesima giornata dellaA 2020-2021 dia lacon il punteggio di 94-84. La squadra di Ettore Messina concede il bis dopo la vittoria sul campo della Dinamo Sassari e ritrova il primato in classifica, sebbene Brindisi sia a -2 e con due partite da recuperare; larimane terza a -4 dal. Nessun dubbio sull’MVP: è Shavon, protagonista assoluto con 35 punti. Le due squadre cominciano ilcon stati d’animo opposti: l’AX Armani Exchange con lo sguardo ai playoff di Eurolega in programma dalla prossima settimana, la Segafredo delusa dalla bruciante eliminazione in EuroCup ...