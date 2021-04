Basket: Fortitudo Bologna-Pesaro, la Corte Sportiva d’Appello prende tempo sul ricorso, non sussiste l’urgenza (Di sabato 17 aprile 2021) Un nuovo capitolo della vicenda legata a Fortitudo Bologna-Pesaro e al caso di Justin Robinson si va a scrivere tramite la Corte Sportiva d’Appello. In questa sede, infatti, la Effe aveva presentato ricorso al fine di perseguire ulteriormente la ragione per la quale lo aveva già fatto in sede di reclamo effettuato a fine gara: la posizione di Justin Robinson in materia di possibilità di schierarlo una volta negativizzato dal Covid-19. La sentenza originale prevede che, per un buco di regolamenti che non prevede sanzioni in una simile casistica, non sia modificato il risultato acquisito sul campo: la Fortitudo non è però d’accordo e ha deciso di rivolgersi ancora più in alto. La Corte Sportiva ... Leggi su oasport (Di sabato 17 aprile 2021) Un nuovo capitolo della vicenda legata ae al caso di Justin Robinson si va a scrivere tramite la. In questa sede, infatti, la Effe aveva presentatoal fine di perseguire ulteriormente la ragione per la quale lo aveva già fatto in sede di reclamo effettuato a fine gara: la posizione di Justin Robinson in materia di possibilità di schierarlo una volta negativizzato dal Covid-19. La sentenza originale prevede che, per un buco di regolamenti che non prevede sanzioni in una simile casistica, non sia modificato il risultato acquisito sul campo: lanon è però d’accordo e ha deciso di rivolgersi ancora più in alto. La...

MERCAO LBA - Reyer, De Raffaele: “Io alla Virtus? Non so nulla" Le voci di un suo possibile passaggio nella prossima stagione dalla panchina della Reyer Venezia a quella della Virtus Bologna, sono state oggetto di domanda a Walter De Raffaele durante ...

