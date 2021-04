(Di sabato 17 aprile 2021) Una marea di messaggi sui, daideidel mondo dello spettacolo a quelli dei fan, che non aspettavano altro che vederlo tornare in scena. E invecese n'è andato ...

DanDec1964 : La Gazzetta del Mezzogiorno: Bari piange la morte di Gianni Colajemma, stroncato dal Covid. - giovanni611208 : RT @GiornaledPuglia: Bari piange la scomparsa di Gianni Colajemma - manulamanuz57 : RT @baritoday: Bari piange Gianni Colajemma, l'addio sui social tra i ricordi di fan e colleghi: 'Grazie, ci mancherai' - baritoday : Bari piange Gianni Colajemma, l'addio sui social tra i ricordi di fan e colleghi: 'Grazie, ci mancherai'… - jungle1970 : La Gazzetta del Mezzogiorno: Bari piange Gianni Colajemma, stroncato dal Covid. Il sindaco: «Ci mancherai». Il rico… -

Tra i primi a dedicare un pensiero all'attore e regista prematuramente scomparso, c'è stato il sindaco, Antonio Decaro: 'la scomparsa di uno dei protagonisti del teatro popolare e ...Gianni Colajemma, stroncato dal Covid. Il sindaco: 'Ci mancherai'. Il ricordo dei colleghi 'Oggi questo maledetto virus si è portato via un altro pezzo della nostra città', così il ...BARI - Una pioggia di ricordi ha inondato il web per Gianni Colajemma. Tra i tanti c'è anche il ricordo commosso di Uccio De Santis, fondatore del gruppo Mudù, il "re delle barzellette" televisive, an ...