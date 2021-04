Bari-Palermo | i convocati di Carrera per la sfida del “San Nicola” | l’elenco completo

(Di sabato 17 aprile 2021) Poco meno di 24 ore e sarà. Sono 22 iper il, in vista delladi domani al "San" contro ildi Giacomo Filippi, in programma domani pomeriggio alle 15:00. Di seguito, l'elenco:Portieri: 1.FRATTALI, 22.MARFELLA, 33.FIORYDifensori: 3.PERROTTA, 6.DI CESARE, 13.CIOFANI, 17.SABBIONE, 21.CELIENTO, 23.MINELLI, 35.MANECentrocampisti: 4.MAITA, 9.ROLANDO,14.DARGENIO, 19.DE RISIO, 25.LOLLO, 29.SEMENZATOAttaccanti: 7.ANTENUCCI, 8.CIANCI, 10.MARRAS, 11.D'URSI, 18.CANDELLONE, 30.MERCURIO

...30 Vibonese Avellino 0 - 0 CLASSIFICA GIRONE C Ternana 87 Avellino 6659 Catanzaro 58 Catania ( - 2) 55 Juve Stabia 52 Foggia 47 Teramo 45 Casertana 4443 Monopoli 40 Viterbese 39 Virtus ...Il Bai ha annunciato i giocatori convocati dal tecnico Massimo Carrera per la trasferta sul campo del(partita valida per la 36a giornata del girone C di Serie C . Sono 22 i calciatori convocati dall'allenatore per affrontare la squadra di Filippi. Ecco la lista dei convocati biancorossi: ...Palermo - Crolla il Monopoli, risale la Casertana. E la classica cosa può regalare? il Palermo chi deve temere?La 36esima giornata di Serie C/C regalerà a tutti gli appassionati di calcio uno scontro che poco c'entra con la categoria: Bari-Palermo.