Barbara Palombelli | “Alessandro Gassmann? Mi sarei fatta i fatti miei… In questo momento noi siamo delle cavie”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 aprile 2021)è stata ospite del programma condotto da Massimo Giletti e Luigi Santarelli su RTL 102.5 e ha detto la sua su diverse questioni, a cominciare dai vaccini: “Noi, in questa situazione,un’immensa clinica, sul nostro corpo si sta sperimentando un vaccino che sarebbe stato pronto tra tre anni. Credo nella scienza e nei vaccini, dettostiamo a vedere”. La conduttrice ha poi aperto una polemica quanto alla gestione della campagna vaccinale: “andati in Europa e non abbiamo chiesto dei vaccini extra come ha fatto la Germania ed altri paesi, la signora Gallina, che ha testimoniato giorni fa in Parlamento, ha detto candidamente ‘ma l’Italia non me li ha chiesti…’, quei contratti non sono trasparenti”. E ...