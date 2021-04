Ballardini, anche senza Ibra il Milan è forte (Di sabato 17 aprile 2021) Seconda trasferta consecutiva per il Genoa che dopo la Juventus sfiderà il Milan domani al Meazza. Rossoneri senza Ibrahimovic. Un'assenza che secondo il tecnico Ballardini non inciderà sulla ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 17 aprile 2021) Seconda trasferta consecutiva per il Genoa che dopo la Juventus sfiderà ildomani al Meazza. Rossonerihimovic. Un'asche secondo il tecniconon inciderà sulla ...

