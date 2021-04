Avete mai visto una perquisizione via Instagram Stories? Il rapper Baby Gang l’ha mostrata (Di sabato 17 aprile 2021) La frontiera tra il mondo virtuale e il mondo reale che si assottiglia sempre di più, come in queste Stories di Baby Gang. Così, anche la cronaca diventa digital. È successo nelle ore centrali della giornata di ieri, nel corso delle operazioni di accertamento seguite all’assembramento di 300 ragazzi in una zona periferica di Milano, nei pressi dello stadio San Siro: il 10 aprile diversi giovanissimi si sono radunati per girare un videoclip reagendo in maniera violenta e sproporzionata all’arrivo delle forze dell’ordine. LEGGI ANCHE > La rissa al Pincio, le du pischelle, la bufala dei morti: il ruolo dei social in una vergognosa pagina di cronaca Baby Gang mostra su Instagram la perquisizione delle Forze dell’ordine Per questo motivo, almeno 13 persone sono state ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 17 aprile 2021) La frontiera tra il mondo virtuale e il mondo reale che si assottiglia sempre di più, come in questedi. Così, anche la cronaca diventa digital. È successo nelle ore centrali della giornata di ieri, nel corso delle operazioni di accertamento seguite all’assembramento di 300 ragazzi in una zona periferica di Milano, nei pressi dello stadio San Siro: il 10 aprile diversi giovanissimi si sono radunati per girare un videoclip reagendo in maniera violenta e sproporzionata all’arrivo delle forze dell’ordine. LEGGI ANCHE > La rissa al Pincio, le du pischelle, la bufala dei morti: il ruolo dei social in una vergognosa pagina di cronacamostra suladelle Forze dell’ordine Per questo motivo, almeno 13 persone sono state ...

