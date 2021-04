Avellino, Braglia: “Chi ha sbagliato starà fuori. Andremo in ritiro molto prima” (Di sabato 17 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “Abbiamo sbagliato, totalmente, l’inizio della gara. Non so di cosa siamo rimasti sorpresi”. E’ chiaro il tecnico dell’Avellino, Piero Braglia, dopo la sconfitta arrivata contro la Vibonese. “Abbiamo fatto male – dice – Inutile parlarne, questi due schiaffi ci servano da lezione da qui in avanti. Venivamo da una settimana troppo bella, forse ha influito. Ma se è così non siamo maturi per competere ad alti livelli“. “Chi ha sbagliato starà fuori – afferma nettamente Braglia – Questo è poco ma sicuro. Mi sta bene perdere le partite, ma così mi urta. C’è qualcosa da capire bene, ma soprattutto da sistemare qualcosina fin da subito”. “Ai playoff sarà un’altra squadra – dice – Il problema nostro è quando prendiamo ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 17 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Abbiamo, totalmente, l’inizio della gara. Non so di cosa siamo rimasti sorpresi”. E’ chiaro il tecnico dell’, Piero, dopo la sconfitta arrivata contro la Vibonese. “Abbiamo fatto male – dice – Inutile parlarne, questi due schiaffi ci servano da lezione da qui in avanti. Venivamo da una settimana troppo bella, forse ha influito. Ma se è così non siamo maturi per competere ad alti livelli“. “Chi ha– afferma nettamente– Questo è poco ma sicuro. Mi sta bene perdere le partite, ma così mi urta. C’è qualcosa da capire bene, ma soprattutto da sistemare qualcosina fin da subito”. “Ai playoff sarà un’altra squadra – dice – Il problema nostro è quando prendiamo ...

