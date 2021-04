Autostrade, nuova lettera della spagnola Acs ad Atlantia: “Pronti ad offerta ma al fianco di Cdp e con l’ok di palazzo Chigi” (Di sabato 17 aprile 2021) Florentino Perez, numero uno del gruppo spagnolo delle infrastrutture Acs, inizia a mostrare le carte della partita che sta giocando con (e non contro) Atlantia e Cassa depositi e prestiti su Autostrade per l’Italia (Aspi). Ieri il magnate, che è anche proprietario del Real Madrid, ha inviato una seconda lettera ad Atlantia, la holding controllata al 30% dalla famiglia Benetton e che possiede l’88% di Aspi e nella missiva si chiariscono alcune ambiguità della prima comunicazione. Lo scorso 8 aprile Perez si era infatti infilato a sorpresa, ma non in modo sorprendente, nella trattativa da mesi avviata tra Atlantia e Cassa depositi e prestiti che, insieme ai fondi Blackstone e Macquaire, ha offerto circa 9 miliardi di euro per rilevare il 100% di Aspi. Nella prima ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 aprile 2021) Florentino Perez, numero uno del gruppo spagnolo delle infrastrutture Acs, inizia a mostrare le cartepartita che sta giocando con (e non contro)e Cassa depositi e prestiti super l’Italia (Aspi). Ieri il magnate, che è anche proprietario del Real Madrid, ha inviato una secondaad, la holding controllata al 30% dalla famiglia Benetton e che possiede l’88% di Aspi e nella missiva si chiariscono alcune ambiguitàprima comunicazione. Lo scorso 8 aprile Perez si era infatti infilato a sorpresa, ma non in modo sorprendente, nella trattativa da mesi avviata trae Cassa depositi e prestiti che, insieme ai fondi Blackstone e Macquaire, ha offerto circa 9 miliardi di euro per rilevare il 100% di Aspi. Nella prima ...

