Autisti sul bus senza mascherina, l'azienda li multa e loro fanno ricorso: il giudice lo respinge (Di sabato 17 aprile 2021) ANCONA - Sorpresi a guidare i mezzi di servizio senza mascherina, vengono sanzionati da Conerobus. Impugnano il verbale e portano il datore di lavoro in tribunale , ma il giudice rigetta il ricorso: ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 17 aprile 2021) ANCONA - Sorpresi a guidare i mezzi di servizio, vengono sanzionati da Conerobus. Impugnano il verbale e portano il datore di lavoro in tribunale , ma ilrigetta il: ...

Autisti sul bus senza mascherina, l'azienda li multa e loro fanno ricorso: il giudice lo respinge ANCONA - Sorpresi a guidare i mezzi di servizio senza mascherina, vengono sanzionati da Conerobus. Impugnano il verbale e portano il datore di lavoro in tribunale , ma il giudice rigetta il ricorso: ...

Autisti bus "negazionisti": guida senza mascherina Tre episodi accertati, i due conducenti sanzionati con due giorni di sospensione. Avevano provato a contestare il provvedimento, poi confermato dal giudice ...

