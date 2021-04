Audi | svelato a Milano il nuovo suv Q4 e-tron

Leggi su vanityfair

(Di sabato 17 aprile 2021) Audi ha ufficialmente aperto il varco verso un’idea di mobilità sostenibile accessibile. Proprio in queste ore, infatti, la casa dei quattro anelli ha svelato in anteprima mondiale Audi Q4 e-tron, il nuovo suv compatto a elettroni. La presentazione è avvenuta nella zona di Porta Nuova, cuore pulsante della Milano del futuro, in occasione della Interni Designer’s Week presso la BAM – Biblioteca degli Alberi Milano, il giardino botanico contemporaneo nato nel 2019 per far vivere alla cittadinanza esperienze culturali a contatto con la natura.