Audi Q4 e-tron, inizia la nuova era elettrica (Di sabato 17 aprile 2021) Le trong>Audi trong> Q4 e-tron arrivano finalmente sul mercato, dopo che le loro forme erano state anticipate nell'ultimo bienni da due concept. Il plurale è d'obbligo perché le auto sono due, quella con carrozzeria da SUV tradizionale e la Sportback, con il suo profilo da coupé a quattro porte. Ma la cosa più importante è che le trong>Audi trong> Q4 e-tron sono le prime vetture 100% elettriche di Ingolstadt che nascono sulla piattaforma MQB comune a tutto il Gruppo Volkswagen. Rispetto alle grandi e-tron quattro, le nuove arrivate si posizionano un gradino in basso, sia a livello di dimensioni - 4,58 metri di lunghezza - che di prezzi: il listino partirà da 45.700 euro a cui poi andranno sottratti gli incentivi e le auto raggiungeranno le concessionarie a ... Leggi su gqitalia (Di sabato 17 aprile 2021) Letrong> Q4 e-arrivano finalmente sul mercato, dopo che le loro forme erano state anticipate nell'ultimo bienni da due concept. Il plurale è d'obbligo perché le auto sono due, quella con carrozzeria da SUV tradizionale e la Sportback, con il suo profilo da coupé a quattro porte. Ma la cosa più importante è che letrong> Q4 e-sono le prime vetture 100% elettriche di Ingolstadt che nascono sulla piattaforma MQB comune a tutto il Gruppo Volkswagen. Rispetto alle grandi e-quattro, le nuove arrivate si posizionano un gradino in basso, sia a livello di dimensioni - 4,58 metri di lunghezza - che di prezzi: il listino partirà da 45.700 euro a cui poi andranno sottratti gli incentivi e le auto raggiungeranno le concessionarie a ...

Advertising

infoiteconomia : Audi Q4 e-tron e Audi Q4 Sportback e-tron 2021: ecco i nuovi Suv elettrici dei quattro anelli - 7autoNoticias : Audi revela Q4 e-tron e Q4 e-tron Sportback na Europa - _TopTechNews : Podcast: Tesla Semi service program, Audi e-tron Q4, Mercedes-Benz EQS, and more - prasenjit_dbroy : RT @ElectrekCo: Podcast: Tesla Semi service program, Audi e-tron Q4, Mercedes-Benz EQS, and more - Jeff1601 : Podcast: Tesla Semi service program, Audi e-tron Q4, Mercedes-Benz EQS, and more #tesla #eCar -

Ultime Notizie dalla rete : Audi tron Audi e - tron: nuovo misterioso modello in anteprima al Salone di Shanghai 2021 [TEASER] Inoltre Audi ha anche rilasciato una prima immagine teaser della vettura, uno sketch design del frontale che ricorda vagamente l'Audi e - tron GT . Primi dettagli della misteriosa Audi e - tron Nel ...

Audi, nuova concept car elettrica a Shanghai - FormulaPassion.it Dall'immagine teaser che è stata diramata da Audi, si può notare che come ogni modello della famiglia e - tron anche questa concept car a quattro porte sarà caratterizzata da una prominente griglia ...

Audi Q4 e-tron, inizia la nuova era elettrica Le nuove SUV medie 100% elettriche Audi hanno fino a 520 km di autonomia e i prezzi partono da 45.700 euro, incentivi esclusi ...

Questo sito contribuisce alla audience di Audi Q4 e-tron, prezzo da 45.700 euro. La prima mondiale "fisica" a Milano. Lo stile convince: autonomia fino a 520 km e noleggio a lungo termine speciale.

Inoltreha anche rilasciato una prima immagine teaser della vettura, uno sketch design del frontale che ricorda vagamente l'e -GT . Primi dettagli della misteriosae -Nel ...Dall'immagine teaser che è stata diramata da, si può notare che come ogni modello della famiglia e -anche questa concept car a quattro porte sarà caratterizzata da una prominente griglia ...Le nuove SUV medie 100% elettriche Audi hanno fino a 520 km di autonomia e i prezzi partono da 45.700 euro, incentivi esclusi ...Audi Q4 e-tron, prezzo da 45.700 euro. La prima mondiale "fisica" a Milano. Lo stile convince: autonomia fino a 520 km e noleggio a lungo termine speciale.