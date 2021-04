Atletica | Akani Simbine l’uomo più veloce del Sudafrica Corre sotto i 10” sui 100 metri ai campionati nazionali

Leggi su oasport

(Di sabato 17 aprile 2021)si confermapiùdel. Il 28enne nativo di Kempton Park ha vinto la gara dei 100deifermando il cronometro sul tempo di 9’99”. Si tratta dell’ennesima conferma delle grandi qualità del velocista che si candida a un ruolo da protagonista anche nella prossima rassegna a cinque cerchi. “Sono felice. Sono venuto qui per essere il numero uno del. È essenziale essere convinti dei propri mezzi in quanto crea fiducia. Ho bisogno di sapere quando gareggio a livello internazionale che ho la velocità giusta. Per fidarmi delle mie gambe”, queste le parole dial termine della gara del campionato nazionale. Lo staff del velocista ...