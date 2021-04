Atalanta, punti Champions pesantissimi contro la Juve (Di sabato 17 aprile 2021) Niente più timori reverenziali contro la compagine di Pirlo, ci si gioca alla pari la qualificazione per la prossima Champions. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 17 aprile 2021) Niente più timori reverenzialila compagine di Pirlo, ci si gioca alla pari la qualificazione per la prossima

Advertising

junews24com : Toloi avverte: «Juve? Gara difficile ma noi vogliamo i punti per la Champions» - - prochipirina : @risultatismo il problema, escluso il non fare punti con le grandi, è stato il mese di marzo. Abbiamo perso 7 punti… - ArenaRosario : @_enz29 Il Milan perderà una sicuro.. Tra lazio Juve e Atalanta.. Quella che può recuperare punti é la juve - Atalanta_BC : #Gasperini: “In campionato non è così pur essendo vero che i punti pesano sempre di più.' ???? “It is not like this i… - WazzaFit : CR7 salta l’Atalanta. 3 punti ormai certi per la Juve. -