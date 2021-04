Atalanta Juventus probabili formazioni, torna la coppia Morata-Dybala (Di sabato 17 aprile 2021) Atalanta Juventus probabili formazioni – Big match di Serie A, domani alle 15.00 Atalanta Juventus. Sfida che mette in palio punti fondamentali per un posto in Champions League. Pirlo non potrà contare su Cristiano Ronaldo, oltre che su Bernardeschi. Il portoghese ha un problema muscolare e deve riposare per non aggravare l’infortunio. Bernardeschi invece è ancora positivo al Covid. Atalanta Juventus probabili formazioni, chi gioca Pirlo dovrà sciogliere qualche dubbio. In difesa Chiellini in vantaggio su Demiral e Bonucci per affiancare De Ligt. Cuadrado a destra e Danilo a sinistra. A centrocampo invece Kulusevski e Rabiot lasciano in panchina Arthur e McKennie. Leggi anche: Conferenza stampa Pirlo: ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 17 aprile 2021)– Big match di Serie A, domani alle 15.00. Sfida che mette in palio punti fondamentali per un posto in Champions League. Pirlo non potrà contare su Cristiano Ronaldo, oltre che su Bernardeschi. Il portoghese ha un problema muscolare e deve riposare per non aggravare l’infortunio. Bernardeschi invece è ancora positivo al Covid., chi gioca Pirlo dovrà sciogliere qualche dubbio. In difesa Chiellini in vantaggio su Demiral e Bonucci per affiancare De Ligt. Cuadrado a destra e Danilo a sinistra. A centrocampo invece Kulusevski e Rabiot lasciano in panchina Arthur e McKennie. Leggi anche: Conferenza stampa Pirlo: ...

