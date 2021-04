Atalanta-Juventus, Pirlo: “Cristiano Ronaldo non ci sarà” (Di sabato 17 aprile 2021) Andrea Pirlo ha annunciato che la Juventus dovrà fare a meno di CR7 contro l’Atalanta La Juventus di Andrea Pirlo non potrà contare su Cristiano Ronaldo nella sfida contro l’Atalanta. È stato lo stesso allenatore a rivelarlo oggi: “Una grossa defezione c’è ed è Cristiano che purtroppo non sarà della partita, non è riuscito a recuperare da un problema al flessore in questi giorni. Parlando con lui e il dottore abbiamo ritenuto opportuno fare questa scelta. Sarebbe stato troppo rischioso portarlo in campo domani“, ha dichiarato nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita. “Il problema è nato già lunedì dopo la partita, ha fatto un po’ di differenziato ma non si sentiva in grado di spingere come voleva. ... Leggi su retecalcio (Di sabato 17 aprile 2021) Andreaha annunciato che ladovrà fare a meno di CR7 contro l’Ladi Andreanon potrà contare sunella sfida contro l’. È stato lo stesso allenatore a rivelarlo oggi: “Una grossa defezione c’è ed èche purtroppo nondella partita, non è riuscito a recuperare da un problema al flessore in questi giorni. Parlando con lui e il dottore abbiamo ritenuto opportuno fare questa scelta. Sarebbe stato troppo rischioso portarlo in campo domani“, ha dichiarato nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita. “Il problema è nato già lunedì dopo la partita, ha fatto un po’ di differenziato ma non si sentiva in grado di spingere come voleva. ...

