Atalanta Juventus | i convocati di Pirlo | out Cristiano Ronaldo | torna Bonucci

(Di sabato 17 aprile 2021) Andreaha diramato la lista deiin vista diAndrea, allenatore della, ha reso nota la lista deiin vista della partita contro l’. Assente, come annunciato anche dall’allenatore in conferenza.. Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon. Difensori: Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado,, Demiral, Frabotta. Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Kulusevski. Attaccanti: Morata, Dybala, Felix Correa. #Juve, ecco i#ForzaJuve pic.twitter.com/cCLjSH9kUi — ...

Ronaldo infortunato: Pirlo rilancia Dybala in Atalanta-Juventus. Cristiano Ronaldo salta Atalanta-Juventus per infortunio. Lo annuncia l'allenatore bianconero Andrea Pirlo: 'Una grossa defezione'. TORINO - La Juventus ha ufficializzato la lista dei 21 calciatori convocati da Andrea Pirlo per l'importante trasferta di domani (ore 15) in casa dell'Atalanta. Una gara a cui, come anticipato dallo...