Atalanta Juventus, i convocati di Gasperini: due assenze per la Dea (Di sabato 17 aprile 2021) Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati in vista della partita contro la Juventus Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha reso nota la lista dei convocati in vista della partita contro la Juventus. Assenti in due: l'infortunato Hateboer e lo squalificato Romero. Portieri: Rossi, Sportiello, Gollini. Difensori: Toloi, Maehle, Gosens, Palomino, Caldara, Djimsiti, Ruggeri, Sutalo Centrocampisti: Freuler, De Roon, Malinovskyi, Miranchuk, Pasalic, Pessina, Kovalenko Attaccanti: Lammers, Muriel, Ilicic, Zapata. L'articolo proviene da Calcio News 24.

