Atalanta-Juventus | i convocati di Andrea Pirlo | assenti Ronaldo e Bernardeschi

(Di sabato 17 aprile 2021) La, reduce dal successo con il Genoa, è pronta per affrontare l’nel match del Gewiss Stadium valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Il tecnico bianconero, in vista di questa sfida cruciale per la lotta Champions, ha diramato la lista deitra i quali non figurano Cristianoe Federico. L’assenza del portoghese potrebbe pesare molto, ecco l’elenco completo: Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon. Difensori: Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Demiral, Frabotta. Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Kulusevski. Attaccanti: Morata, Dybala, Felix Correa. SportFace.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Juventus

Tutte le notizie sulla squadraAndrea Pirlo ha diramato la lista dei convocati in vista diAndrea Pirlo, allenatore della, ha reso nota la lista dei convocati in vista della partita contro l'. Assente Cristiano Ronaldo, come annunciato anche dall'...Mercato Buffon - Mancano poche settimane al termine del campionato di Serie A. Diversi giocatori saluteranno la propria squadra, alla ricerca di una nuova ...TORINO - La Juventus ha ufficializzato la lista dei 21 calciatori convocati da Andrea Pirlo per l'importante trasferta di domani (ore 15) in casa dell' Atalanta. Una gara a cui, come anticipato dallo ...