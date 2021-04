Atalanta - Juve | Pirlo | ' Cristiano Ronaldo assente Dybala dall' inizio'

Advertising

capuanogio : Valzer dei portieri nella prossima #SerieA: con #Donnarumma alla #Juve il #Milan andrà sul francese #Maignan mentre… - juventusfc : Inizia la conferenza stampa ??di MIster @Pirlo_official LIVE su @JuventusTV: - juventusfc : I top 5??Goals di #AtalantaJuve. Li ricordate tutti? ?? - ishardwy : @GiovaAlbanese Finalmente una partita senza di lui... è contro l’Atalanta! Vediamo se riusciamo a giocare da Juve! - junews24com : Dybala titolare in Atalanta Juve? Pirlo ha fatto chiarezza - -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Juve

TORINO - Lasi giocherà lo scontro diretto Champions contro l'senza Ronaldo , fuori per un affaticamento al flessori. In attacco torna Dybala dal primo minuto per affiancare Morata, ma i dubbi di ...Giovani? Noi abbiamo puntato su Kulusevski' leggi anche Dybala e la carica dei 100 gol: che sfida con CR7 Juventus terza a quota 62 punti,subito indietro con un punto in meno. 'L'...TORINO - La Juve si giocherà lo scontro diretto Champions contro l’Atalanta senza Ronaldo, fuori per un affaticamento al flessori. In attacco torna Dybala dal primo minuto per ...Il difensore in un'intervista ha affermato che lui e Buffon non rappresenteranno mai un problema per la Juventus ...