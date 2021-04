Astrazeneca | il nuovo allarme arriva dalla Francia | casi di trombosi anche sopra i 60 anni

(Di sabato 17 aprile 2021) Non più solo negli under 55. Indianomala e di problemi di coagulazione associati adsono stati osservatiin soggetti «più anziani», con una età superiore ai 60, che si attesta si una media di 62. A rivelarlo sono i dati dell’Agenzia francese del farmaco, l’Ansm, riportati da Le Parisien.in 9 pazientii 60Dall’inizio delle vaccinazioni contro il coronavirus, inle segnalazionidio di problemi di coagulazione sono state 23, mentre 8 hanno riguardato decessi su 2.725.000 di dosi somministrate all’8 aprile. Gli ultimi 9, si legge sul quotidiano ...

Ilbollettino coronavirus della regione Lombardia sarà reso noto come sempre in serata. Anche per ... Perchè Pfizer costa più di?/ Conservazione, tecnologia e reazioni In merito alla ...A dichiarare ilprimato è stato il Commissario staordinario all'emergenza . Si prosegue, dal ... Agli under 60 del Lazio,solo ai volontari. 'Nel 2022 una delle possibilità è di avere ...Altri 9 casi di trombosi atipiche più due di disturbi della coagulazione, successivi al vaccino AstraZeneca, si sono verificati in Francia fra il 2 e l'8 aprile, secondo le autorità sanitarie. (ANSA) ...I dati diffusi dall'agenzia francese del farmaco. Dall'inizio delle vaccinazioni sono stati segnalati "23 casi" di trombosi o di problemi di coagulazione e "8 decessi" su 2.725.000 dosi somministrate ...