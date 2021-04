Assemblea Pd | Letta | “Dobbiamo costruire un nuovo centrosinistra che dialoghi con il M5S Su Zaki governo dia seguito a richiesta di cittadinanza”

(Di sabato 17 aprile 2021)Pd,: “unchecon M5S” “uncheanche con il M5S”: è questo l’obiettivo fissato da Enriconell’Pd, che si è riunita online nella mattinata di sabato 17 aprile per discutere i risultati del sondaggio indetto fra i circoli. “Le alleanze – ha dichiarato il segretario Pd – lemo. Le amministrative saranno un primo test per l’avvicinamento. Sulle alleanze siamo in una fase di percorso e l’obiettivo è quello di un, guidato da noi, attorno a noi, che dialoga con il M5S”. “Il tema delle alleanze – ha ...

Vedi Anche Patrick Zaki, all'del Pd: 'Il governo dia seguito alla richiesta di cittadinanza' In apertura del suo intervento si era subito soffermato sulla questione della ... Lo afferma il segretario del Pd, all'nazionale del partito. Poi parlando dell'emergenza legata alla pandemia insiste sulla campagna vaccinazioni. E difende il ministro della Salute: "..."