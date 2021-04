Ascolti TV 16 aprile | Pio e Amedeo ' asfaltano' Serena Rossi in Prime Time

(Di sabato 17 aprile 2021) Come sono andati glitv di venerdì 16? Ad arricchire la prima serata sono stati svariati programmi televisivi. Rai 1 ha trasmesso un nuovissimo appuntamento di 'Canzone Segreta' mentre su Canale 5 hanno debuttato Pio econ la novità 'Felicissima Sera'. I dati auditel si sono rivelati parecchio sorprendenti.Tv venerdì 16: debutto eccellente per Pio econ Felicissima Sera Non sono mancate emozioni nemmeno nella quinta puntata di Canzone Segreta.ha accolto nel suo studio Simona Ventura, Anna Valle, Enrico Brignano, Valeria Fabrizi, Massimo Ghini e Giancarlo Giannini. A seguire questo appuntamento sono stati 3.644.000 di persone con share pari al ...

Teleblogmag : Il già debole Canzone segreta viene battuto dal nuovo show con Pio e Amedeo. #Ascoltitv #felicissimasera… - MondoTV241 : Ascolti TV di Venerdì 16 aprile 2021: buon esordio per Pio e Amedeo, bene Quarto Grado, Propaganda Live e Crozza… - tvzoomitalia : Ascolti Tv 16 aprile: Felicissima sera batte Canzone Segreta. Terzo Nuzzi #auditel @QuiMediaset_it @Raiofficialnews… - AndreaAAmato : Ascolti Tv 16 aprile: Felicissima sera batte Canzone Segreta. Terzo Nuzzi #auditel @QuiMediaset_it @Raiofficialnews… - fraversion : RT @fabiofabbretti: #FelicissimaSera parte bene con 4 milioni di spettatori (20.1% di share) e batte #CanzoneSegreta a 3,6 mln (15.7%) htt… -

Nuovo duello tra Rai 1 e Canale 5 a tema intrattenimento. Canzone segreta contro Felicissima Sera di Pio e Amedeo . Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 16 aprile 2021 ? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata. Analizziamo quelli in merito ai maggiori canali del digitale terrestre per scoprire insieme le ... Ascolti tv, 16 aprile: quinta puntata Canzone Segreta, nuovo show Felicissima Sera con Pio e Amedeo Sfida inedita a livello di ascolti ieri sera, venerdì 16 aprile 2021: su Canale5 ha infatti ... Gli ascolti tv della prima serata del venerdi stavolta premiano il primo appuntamento con lo show di Pio e Amedeo, Felicissima sera, il già debole Canzone segreta di Rai Uno risulta in deciso calo.